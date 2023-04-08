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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 18:15

الصحة الايرانية: تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 597 ألفا و 982 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 447 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 348 ألفا و 731 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 37 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 571 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 506 آلاف و 499 لقاحا.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 30 ألفا و 163 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 18 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 227 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 127 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1051266
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