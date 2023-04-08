صنعاء: تأجيل طرف مأرب تنفيذ تبادل الاسرى عرقلة واضحة للاتفاق

وقال المرتضى في تغريدة له اليوم السبت، إن "ما يحدث عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عن الالتزام، مطالبا الأمم المتحدة بالضغط على أطراف العدوان للكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة واللاإنسانية".