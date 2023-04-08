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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 18:48

أنباء عن اتفاق يمني سعودي لإنهاء الحرب

أنباء عن اتفاق يمني سعودي لإنهاء الحرب
ووردت اخبار ومعلومات كثيرة عن مصادر مطلعة تؤكد اتفاق جميع الاطراف ومنها السعودية على انها الحرب ورفع الحصار. 

وفي هذا الصدد أشار رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام الى وجود تطورات ايجابية في ملف المفاوضات وأكد أنه يتم مواصلة الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار معربا عن أمله في حقيق ذلك وأن تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة.

وافادت مصادر بوصول الوفد العماني، عصر اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض، لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع القيادة في صنعاء.

الى ذلك قالت مصادر بأن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أبلغ ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي بموافقة حكومة صنعاء على تمديد الهدنة مضيفا بأن الهدنة ستكون موسعة ولمدة مبدئية تمتد إلى ستة أشهر.

وتشمل عدة بنود بينها ايقاف الاعمال القتال ورفع الحصار الكامل عن جميع المؤانيء والمطارات اليمنية خاصة مطار صنعاء الدولي وإعادة تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين في جميع مناطق اليمن.

كما تنتهي الهدنة باعلان التحالف السعودي الانسحاب من اليمن بشكل كامل. كما ستشكل في هذه الستة الاشهر عدد من الفرق الفنية للعمل على انجاز الملفات الانسانية، خاصة ملف الاسرى وفتح الطرقات وكذلك ايجاد حلول للانقسام الاقتصادي وتوحيد البنك المركزي اليمني ووضع اليات لجبر الضرر من قبل دول التحالف على اليمن.

كما سيعقب الهدنة مرحلة انتقالية مدتها سنتان يتم خلالها اجراء عملية تفاوضية سياسية شاملة في البلاد.

وتوقعت المصدر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي قريبا وتعتبر هذه التفاهمات حصيلة تحركات دبلوماسية أممية ودولية وإقليمية انطلقت منذ اشهر تمهيدا لاتفاق سياسي شامل ينهي العدوان وأزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

وتتطلع الأوساط اليمنية أن تحمل الأيام القادمة تقدماً في مساعي السلام، خاصة مع المعلومات عن تقارب وجهات النظر مؤخراً حول مسودة اتفاق لحل الأزمة.

في وقت تستمر المشاورات بين الاطراف برعاية أممية، بالتزامن مع استدعاء الرياض للمجلس الرئاسي الموالي لها بهدف ترتيب صفوف أتباعها واطلاعهم على رؤية الاتفاق المرتقب وفقاً للتسريبات.
رقم : 1051273
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