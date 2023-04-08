روسیا تسيطر على 90% من باخموت.. وتحييد 500 عسكري أوكراني

ووفقاً للمعلومات المتوفرة للإعلام الروسي، فإنّ تلك المنطقة كانت تتضمن خطّ دفاع قوي، للقوات الأوكرانية، تمّ بناؤه بين الطرق والمباني السكنية، داخل شارعي تشايكوفسكي وكورسونسكي.



وتشهد المنطقة في الوقت الحالي، عمليات قتالية يقوم بها الجيش الروسي، للقضاء على آخر مجموعات الأوكرانيين في الأحياء الغربية في المدينة، وتراجعت قوات كييف إلى شمالي القناة المائية، حيث توجد معاقل محصنة مشابهة، بعد أن فقدت مواقعها عند نصب الطائرة.



كما بدأت القوات الأوكرانية في احتلال خط دفاعي خارج المدينة، ووردت أنباء بأنّها باشرت بالتراجع والانسحاب من مواقعها قرب محطة القطارات ومحطة "باخموت-2".



ومع ذلك، لا يوجد انسحاب منسق لقوات كييف حتى الآن، لكنّها تعيد تجميع صفوفها باتجاه الغرب، بالقرب من صوامع الحبوب والكراجات، وبالقرب من شارع ميتالورغوف، وكذلك في منطقة الأبنية الشاهقة في شارع بوليفايا، بجانب معهد الطب المتوسط.



ووفقاً للتقديرات الأولية، تسيطر القوات الأوكرانية على حوالي 10 إلى 12% من أراضي أرتيوموفسك، إلى الغرب من السكك الحديدية، حيث تعاني القوات الأوكرانية من صعوبات شديدة في مجال الإمداد والتموين في هذه المناطق.



وكانت وحدات من "فاغنر" قد اخترقت دفاع القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية، لاستكمال معركة السيطرة على المدينة، وبحسب الإعلام المتابع، فإنّ الروس حققوا اختراقاً ناجحاً للطريق السريع T-0504، الذي يؤدي إلى مستوطنتي كراسني و كونستانتينوفكا المجاورتين.



كما أكدت مصادر أوكرانية تقدم "فاغنر" إلى الطريق الذي يمتد من "تشاسوف يار" عبر "كراسني".



تحييد 535 عسكرياً أوكرانياً آخر 24 ساعة



قُتل حوالي 535 عسكرياً أوكرانياً، خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على مدار اليوم الماضي، وفقا لما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.



وقال بيان الدفاع، اليوم السبت، إنه "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيا، دمّرت نيران المدفعية وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات أوغلدار وكاميشيفاخ، في دونيتسك، ويوركوفكا وشيرباكي في زابوروجيا، وبلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات ما يصل إلى 55 جندياً أوكرانياً، وعربة قتال مصفحة، بالإضافة إلى مدافع دي-20 ودي-30".



وذكر البيان، أنه باتجاهي كوبيانسكي وكراسنوليمانسكي، "قُتل حوالي 110 عسكرياً"، وأضاف أن "370 مجنداً أوكرانياً قتلوا أيضاً في اتجاه دونيتسك".



تدمير مخازن للذخيرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة في الجنوب



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 3 مخازن لتخزين الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا.



كما تستمرّ المعركة في اتجاه مارينكا جنوباً، حيث تكبدت قوات كييف خسائر بنيران المدفعية المباشرة والبعيدة التابعة للجيش الروسي، وكذلك في أدفييفكا، جنوبي باخموت، حيث تتعرض إلى قصف جوي مركز.



دونيتسك وزاباروجيا



وعلى محور دونيتسك، وصل عدد أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة الذين قضوا 370 عنصراً، كما تمّ تدمير ثلاث مركبات قتال للمشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات، بالإضافة إلى مخزن لذخيرة المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".



وعلى محوري جنوب دونيتسك وزاباروجيا، استهدفت الضربات الجوية والمدفعية الروسية، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار، كاميشيفاخ في دونيتسك، ويوركوفكا وشيرباكي في مقاطعة زاباروجيا.



وبلغت خسائر أوكرانيا في هذه المناطق 55 جندياً أوكرانياً، ومركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".



خيرسون



وعلى محور خيرسون، تمّ القضاء على ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً و3 مركبات عسكرية ومدفعية "أكاتسيا"، كما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية 7 صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع، و7 طائرات من دون طيار في مناطق متفرقة.



محوري كوبيانسك وكراسني- ليمان



وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا، وسينكوفكا، وبيشانوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في لوغانسك، وتمّ القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً ومركبتين عسكريتين ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه.



وعلى محور كراسني- ليمان، دكّت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة "توس" وحدات كييف في مناطق نيفسكوي في لوغانسك ويامبولوفكا في دونيتسك.



وتمّ القضاء على ما يصل إلى 80 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، ومدفعية "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي-20" في هذا الاتجاه.



التصدي لصاروخ أوكراني في القرم



وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إنّ "صاروخاً أطلق من أوكرانيا أسقط في منطقة فيودوسيا"، وأوضح لاحقاً بأنّ "شظايا صاروخ دفاع جوي أوكراني تمّ إسقاطه بالقرب من فيودوسيا، سقطت في إحدى مستوطنات شبه جزيرة القرم، ولم تقع إصابات أو دمار".