احیاء ليلة القدر المباركة في ايران

اسلام تايمز (ايران) - بالعبادة والتضرع الى الله عزوجل، أحيا الإيرانيون ليلةَ القدر الأولى في المساجدِ والمراقدِ المقدسة، متوسلين الى الباري بالدعاء لنيلِ المغفرة والرحمة، وليسَ في قلوبِهم سوى الله عزوجل، ولا على ألسنتِهم إلا ذكرُه.