نائب لبناني: أحزاب المعارضة رفضت السير بالأسماء التي طرحناها للرئاسة

واوضح المصدر ان منيمنة رفض الانتقادات الموجهة لنواب التغيير من أحزاب المعارضة، المتمثلة بـ"القوات اللبنانية"، و"الكتائب"، و"التقدمي الاشتراكي"، مضيفا أن "نواب التغيير يريدون رئيساً يُطمئن اللبنانيين ويكون منحازاً للدولة وحدها، وقد ترجمنا هذه المواصفات بمبادرة رئاسية ناقشناها مع أحزاب المعارضة التقليدية، وطرحنا أسماء عدّة، لكنهم رفضوا السير بأي منها".



وأضلف: "حتى الآن، أحزاب المعارضة غير موحدة، حتى عندما اقترعت في جلسات عدّة لصالح ميشال معوض، ظهر الخلل في التزاماتها، وترجم ذلك بالتراجع في أصواته، جلسة بعد أخرى، وهذا دليل على أنها غير متفقة على الاستحقاق الرئاسي".