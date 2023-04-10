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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 10:33
المرجع السيستاني يرفض تسمية مصلى باسمه في النجف
وأشار بيان لمكتب المرجع السيستاني الى أنه "فوجئ بما اعلن عنه في حفل افتتاح مصلى مدرسة (دار العلم) من تسميته باسم السيد السيستاني كونه لا يرغب في أن يوضع اسمه على أي مكان عام".
رقم :
1051531
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