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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 12:03

تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي

تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها أنه "تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ"المتوقع".

وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.
رقم : 1051545
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