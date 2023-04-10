ماذا يعني يوم القدس؟

يوم الإسلام.. يوم إحياء الإسلام.

يوم ينبغي فيه للمستضعفين أن يعدوا أنفسهم لمواجهة المستكبرين.

يوم ينبغي فيه على كل مسلم أن يجهز نفسه لمواجهة اسرائيل.. ولا بد أن تعود القدس إلى المسلمين.



يوم الفصل بين الحق والباطل، يوم انفضاح المتامرين الموالين لاسرائيل.

يوم يجب فيه أن نسعى جميعا لانقاذ القدس.

يوم انذار القوى العظمى بأن الإسلام لن يعود يرضخ لسيطرتها أو لسيطرة الخبثاء من عملائها.



إبراز ما تمثله القدس بالنسبة للمسلمين كواحدة من أهم مقدساتهم:



1- أولى القبلتين.

2- مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى في مسجدها بالأنبياء.

3- مصلى الأنبياء والملائكة: فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إن بيت المقدس بنته الأنبياء، وعمرته الأنبياء، وما فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي وقام عليه ملك".



البعد السياسي لاعلان الإمام الخميني قدس سره يوم القدس:

يقول الإمام المقدس قدس سره: "يوم القدس هو يوم انذار القوى العظمى بأن الإسلام لن يعود يرضخ لسيطرتها أو لسيطرة الخبثاء من عملائها".



أهمية المشاركة في إحياء يوم القدس:



قال الإمام الخميني قدس سره: "الذين لا يشاركون في يوم القدس موافقون لإسرائيل مخالفون للإسلام".



مجاهدو بيت المقدس على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم



عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي، ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله عز وجل، وهم كذلك".



قالوا: يا رسول الله وأين هم ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".