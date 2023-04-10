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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 15:56

رئيس القضاء الايراني: ننتظر اعلان خطط الحكومة لكبح التضخم

رئيس القضاء الايراني: ننتظر اعلان خطط الحكومة لكبح التضخم
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين، اشار حجة الاسلام محسني اجئي إلى تأكيد رئيس الجمهورية على تحقيق شعار العام "كبح التضخم ونمو الانتاج"، واوعز مرة أخرى لجميع المسؤولين القضائيين الا يتوانوا عن تقديم اي دعم ومساعدة ممكنة في سياق دعم الحكومة وخططها لكبح التضخم ونمو الانتاج، فور اعلان الخطط المعالجة للتضخم من قبل المسؤولين الاقتصاديين، وان يعملوا في هذا الصدد ، اكثر من كونه واجبا اداريا بالنظر إلى الأهمية القصوى للموضوع.

كما اوعز حجة الإسلام محسني أجئي لجميع الجهات القضائية ذات الصلة بالاستعداد للتعاون ودعم تنفيذ السياسات الثقافية والاجتماعية والامور المتعلقة بالآفات الاجتماعية وقضية الحجاب.
مصدر : وكالات
رقم : 1051587
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