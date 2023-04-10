إصابة 4 مواطنين بقصف سعودي على صعدة

وأفاد مصدر محلي بوصول 4 جرحى إلى مستشفى رازح الريفي إثر قصف سعودي على مناطق في مديرية شدا الحدودية.



وكان قد أصيب مواطنان، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما أصيب مواطن بنيران سعودية في آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.