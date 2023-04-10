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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 16:11

وزير الصحة الايراني: 99٪ من الأدوية التي نحتاجها محلية الصنع

وزير الصحة الايراني: 99٪ من الأدوية التي نحتاجها محلية الصنع
واشار الوزير في كلمته التي القاها امام اجتماع الناشطين في مجال الادوية والتنظيمات واصحاب صناعات الأدوية الايرانيين، الى تسمية قائد الثورة الاسلامية للعام الايراني الجديد بعام "كبح التضخم ونمو الانتاج"، مشددا على أن هذا الموضوع يزيد من الواجب الملقى على عاتق الجميع لتحقيق هذا الشعار بأفضل شكل واعتباره من اولويات الاعمال للمسؤولين.

وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي حققته ايران على دول شرق البحر الابيض المتوسط في جميع مجالات الصحة سوى مؤشر استهلاك السجائر الذي يتسبب في %۱۳ من الوفيات.

وتابع الوزير قائلا: لقد شهدت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام الـ 44 الماضية تقدما ملحوظا في مجال السلامة رغم الكثير من المشاكل، بينها انشاء 65 جامعة وكلية للعلوم الطبية ووجود ۲۲ الف عضو في الهيئات العلمية و۲۷۰ الف طالب جامعي، الامر الذي يعتبر مصدر فخر كبير للغاية.
رقم : 1051592
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