الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 18:40

قاليباف: مساعي الكيان الصهيوني لقمع الفلسطينيين دليل على فاشيته

قاليباف: مساعي الكيان الصهيوني لقمع الفلسطينيين دليل على فاشيته
وألقى محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، كلمة امام الاجتماع الطارئ والافتراضي للجنة شؤون فلسطين في الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC) ، والذي عقد بحضور عدد من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.

وفي إشارة إلى تطورات الأسابيع الأخيرة في الأراضي المحتلة ، لا سيما الأعمال الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في هجومه على المسجد الأقصى ، دعا قاليباف إلى وحدة العالم الإسلامي لمواجهة أعمال الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضية فلسطين ، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على دور برلمانات الدول الإسلامية في توجيه سياسات ساسة دولة العالم الإسلامي ازاء فلسطين.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن هذا الاجتماع ينعقد في وضع حساس للغاية ، وبينما يستعد العالم الإسلامي ليوم القدس العالمي الجمعة المقبلة ، شهدنا تطورات مهمة في الأراضي المحتلة في الأيام القليلة الماضية واعتداءات وحشية الأسبوع الماضي من قبل الكيان الغاصب للقدس ضد المعتكفين في المسجد الأقصى آلمت قلوب كل المسلمين في العالم.

وقال إن اعتداءات الكيان الصهيوني تدل على الطبيعة الفاشية والفصل العنصري لهذا الكيان ، وقال: إن تصرفات جيش الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ، بما في ذلك جرائم هذا الكيان في مختلف المناطق ، وخاصة في مدينتي جنين ونابلس ، وكذلك محاولاته قمع الفلسطينيين في القدس المحتلة والتغيير الديموغرافي لهذه المدن هو مثال على سياساته الفاشية والعنصرية .

وأوضح قاليباف : هذا التوجه الفاشي تم التعبير عنه في بيان وزير الحكومة العنصرية في الكيان الصهيوني ، الذي انكر وجود الشعب الفلسطيني وطالب بتدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وفي جانب آخر من كلمته ، أشار قاليباف إلى المشاكل الداخلية للكيان الصهيوني واستياء المستوطنين من مسؤولي هذا الكيان ، وقال : بينما يغوص الكيان الصهيوني في خلافاته ، فإنه يحاول ومن اجل التغطية على ضعفه وخلافاته الداخلية مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين من قتل وإبادة جماعية واعتداء على المقدسات وإحراقها .
رقم : 1051613
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا يعني يوم القدس؟
ماذا يعني يوم القدس؟
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
10 نيسان 2023
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
10 نيسان 2023
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
10 نيسان 2023
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
10 نيسان 2023
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
10 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الاستاذ في القانون الدولي الدكتور هادي دلول عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الاستاذ في القانون الدولي الدكتور هادي دلول عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
10 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة
بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023
الفاكهاني لإسلام تايمز: ستعود أرض الإسراء حرة على رغم أنف الاحتلال
الفاكهاني لإسلام تايمز: ستعود أرض الإسراء حرة على رغم أنف الاحتلال
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023
الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها
الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان