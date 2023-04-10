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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 18:42

مجلس خبراء القيادة يدعو المواطنين الايرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي

مجلس خبراء القيادة يدعو المواطنين الايرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي
وكرر المجلس في هذا البيان دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني المسلم والمقاومة البطلة، داعيا الشعب الايراني والشعوب الاسلامية والتواقة للحرية في العالم الى دعم هذا الشعب واقامة مسيرات يوم القدس بكل بهاء وعظمة.

وبدأ البيان دعوته بهذه الآية الشريفة:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى کُنتُمْ تُوعَدُون».

واعتبر يوم القدس العالمي يوم انتفاضة الامة الاسلامية ضد الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، مؤكدا ان الشعب الايراني لبى نداء الامام الخميني طاب ثراه لاحياء يوم القدس العالمي ودعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن اولى القبلتين أمام المحتلين الصهاينة وحماتهم المجرمين.

وجاء فيه: ان مما لاشك فيه هو أن المقاومة والصمود امام الظلم وعدم مساومة الظالمين هما السبيل الوحيد لتسجيل النصر على الظالمين، كما وقف حزب الله وحماس امام الصهاينة المدججين بأحدث الاسلحة وحماتهم الاميركان الذين حققوا الآية الشريفة «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ».

ولفت البيان الى الظروف الحساسة الراهنة في الاراضي المحتلة التي تشهد أزمات داخلية واحتجاجات غير مسبوقة من جهة، واستهداف رجال المقاومة اللبنانية والفلسطينية المستوطنات الصهيونية بالصواريخ مما أدى الى أن يجر الصهاينة أذيال الخيبة والخسران لعدة مرات.

واشار الى العدوان الذي شنه الصهاينة على المصلين في المسجد الاقصى وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية في فلسطين، موضحا أن المتوقع من الشعبين اللبناني والفلسطيني الشجاعين والاحزاب والتيارات السياسية افشال مؤامرات الصهاينة من خلال توحيد صفوفهم.

وخلد مجلس خبراء القيادة ذكرى شهداء المقاومة وخاصة الحاج الفريق " قاسم سليماني " ودعا الشعوب الاسلامية والتواقة للحرية في العالم الى احياء القضية الفلسطينية تحت راية قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي دام ظله العالي واقامة مسيرات يوم القدس بشكل مهيب.
رقم : 1051614
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