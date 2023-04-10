الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 18:48

العميد فدوي يشيد بدور الشهيد صياد شيرازي في الدفاع عن الثورة الاسلامية

العميد فدوي يشيد بدور الشهيد صياد شيرازي في الدفاع عن الثورة الاسلامية
وقال العميد فدوي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ 24 لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي: ان الشهيد صياد شيرازي عمل منذ البداية للدفاع عن الثورة ، وهذا الدفاع كان لدرجة أن البعض مثل بني صدر، أقالوه من الجيش. بعد هروب بني صدر عاد صياد شيرازي إلى الجيش وأصبح مصدرًا للخير بالمسؤوليات التي تولاها. بعد اندلاع الحرب كان الشهيد صياد شيرازي مثالاً لمسؤولي الدفاع المقدس في الجيش.

واضاف: كانت لي علاقة ودية مع الشهيد صياد شيرازي منذ العام 1983 ، ولفترة من الوقت تعاونت معه بشكل مباشر في المعسكر الذي كان الشهيد صياد شيرازي مسؤولاً عنه ، وكنت في مهمة عندما سمعت خبر استشهاده.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: عندما يكون لدى شخص مثل هذه السيرة في الحياة ، فهو نموذج يحتذى به من قبل الشباب والأجيال القادمة. لهذا السبب فإن إحياء ذكرى الشهداء عمل مهم ويؤكد عليه ايضا قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي).

وقال العميد فدوي: إن الفريق علي صياد شيرازي وسّع النجاح في الشؤون العسكرية وحوله إلى قدرة في جبهة الحق للثورة الإسلامية ، وهذا حدث مهم.

يذكر ان الفريق الشهيد علي صياد شيرازي كان من قادة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد خلال الفترة من 1980 الى 1988)، واستشهد يوم 10 نيسان عام 1999 في عملية اغتيال على يد عناصر زمرة "خلق" الارهابية.
رقم : 1051619
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا يعني يوم القدس؟
ماذا يعني يوم القدس؟
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
10 نيسان 2023
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
10 نيسان 2023
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
10 نيسان 2023
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
10 نيسان 2023
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
10 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الاستاذ في القانون الدولي الدكتور هادي دلول عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الاستاذ في القانون الدولي الدكتور هادي دلول عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
10 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة
بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023
الفاكهاني لإسلام تايمز: ستعود أرض الإسراء حرة على رغم أنف الاحتلال
الفاكهاني لإسلام تايمز: ستعود أرض الإسراء حرة على رغم أنف الاحتلال
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023
الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها
الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها
اعداد: زينب يوسف
8 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الكاتب روني ألفا عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الشيخ الدكتور محمد الموعد عن يوم القدس العالمي
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان