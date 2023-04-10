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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 20:06

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة
وأشار العميد كيومرث حيدري الى قدرات سلاح البر الايراني في مواجهة التهديدات، وقال: ان القوة البرية للجيش توفر طيلة ايام السنة، الامن والاستقرار لشعبنا الشريف، من خلال تواجدها المستمر والمؤثر في حدود البلاد.

وأضاف: ان الاعداء يعترفون بالقوة العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وهم يدركون قطعا ان الرد على اي نوع من التهديدات سيكون قامعا ومدمرا من قبل القوات المسلحة الايرانية.

وتابع: ان حدود البلاد اليوم تُراقب وتُرصد بدقة من خلال الانتشار المقتدر لوحدات القوة البرية للجيش والتي تستخدم منظومات مسيرة متطورة وكاميرات مراقبة محلية.

ولفت الى ان القوة البرية للجيش بلغت حد الاكتفاء الذاتي في تصميم المعدات والاسلحة وتصنيعها من خلال الاعتماد على الخبرات المحلية، والشركات المعرفية، مبينا: ستصل قريبا اخبار مسرة وباعثة على الامل الى اسماع شعب ايران الاسلامية الشريف عن إلحاق وعرض معدات واسلحة جديدة ومؤهلة الى هذه القوة في مختلف المجالات؛ المدرعات والصواريخ والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة والمروحيات والمدفعية والهندسة الحربية و...

وشدد على أن هذه الانجازات وفضلا عن رفع القدرات القتالية لسلاح البر الايراني، فإنها سيتم عرضها من اجل إبراز اقتدار النظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 1051625
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