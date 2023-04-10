قائد عسكري : استعراضنا الجوي يحمل رسالة السلام والاقتدار والردع بالمنطقة

وفي حديثه على هامش لقائه مع الطيارين والمعنيين بالاستعراض الجوي ليوم الجيش، في قاعدة الشهيد "لشكري" الجوية، وضمن تقديمه التعازي باستشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) واحتفائه بذكرى الشهداء، وخاصة الشهيد الفريق علي صياد شيرازي، وتذكيره بيوم الجيش والبطولات التي سجلتها القوة البرية، قال العميد طيار مهدي هاديان: سيجري الاستعراض الجوي في 18 نيسان/ابريل في الايام النورانية والمباركة لشهر رمضان المبارك، بمشاركة صقور القوة الجوية للجيش باستخدام مختلف انواع المقاتلات في سماء طهران.

وأضاف: ان قاعدة الشهيد "لشكري" الجوية ستكون محورا لتنفيذ الاستعراض الجوي المقتدر في 18 نيسان/أبريل، وسيعرض خلاله طيارو القوة الجوية للجيش قدراتهم ومهاراتهم.



وبيّن ان استعراض يوم الجيش، سيعرض القدرا القتالية لجيش الجمهورية الاسلامية واقتداره، مصرحا: ان الاستعراض الجوي ليوم الجيش، يبين جاهزية قواتنا المسلحة طيلة اكثر من اربعة عقود من العمر المبارك لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأردف نائب قائد القوة الجوية للجيش، ان اقتدار الجيش هو اقتدار لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان الاستعراض الجوي يحمل دوما رسالة السلام والاقتدار في العصر الراهن، وتوليد القوة والردع في المنطقة، إذ أن هذا الاقتدار يزرع اليأس في قلوب الاعداء.