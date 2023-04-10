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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 21:27
اليمن..تسجيل 64 خرقاً لاتفاق التهدئة في جبهات الساحل الغربي
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 28 قذيفة و 52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
رقم :
1051634
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