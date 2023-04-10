اليمن..تسجيل 64 خرقاً لاتفاق التهدئة في جبهات الساحل الغربي

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 28 قذيفة و 52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.