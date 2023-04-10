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الاثنين 10 نيسان 2023 ساعة 22:25

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا
وقال مصادر محلية في دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وتحدثت المصادر ، عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو"، بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

وأكدت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه قوات الاحتلال الأمريكي.

وأكدت أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.

وبالتزامن، قامت دوريات من المسلحين المولين للاحتلال الأمريكي في تنظيم "قسد" بإغلاق جميع الطرق في المنطقة.

ويعد حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها.

ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.

ويحتل جيش الاحتلال الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة في سوريا، معظمها أقيم في أكبر حقول للنفط والغاز التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد، ومنها حقل كونيكو للغاز الطبيعي.

وكشفت وزارة النفط السورية، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".

وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
رقم : 1051645
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