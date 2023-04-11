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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 09:29

موسكو ترحب بدخول الشركات الإيرانية بسوق منتجات الألبان والأسماك الروسية

موسكو ترحب بدخول الشركات الإيرانية بسوق منتجات الألبان والأسماك الروسية
وأعلن سيرجي دانكورت ، مساء الاثنين ، خلال لقائه مع رئيس المنظمة البيطرية الإيرانية المتواجد في موسكو في زيارة رسمية ، عن استعداده لعقد دورات تدريبية لتعريف الأطراف بالرقابة الصحية وأنظمة اللحوم ومنتجات الألبان.

ورحب محمد آقاميري ، نائب وزير الجهاد الزراعي ورئيس المنظمة البيطرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بتعاون المنظمتين خلال العام الماضي وأعرب عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال والشعب في البلدين من نتائج هذا التعاون.

كما أكد كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا الاتحادية في هذا الاجتماع أن العلاقات بين الحكومتين تنمو بسرعة في جميع المجالات وأن البلدين لديهما قدرات كبيرة في مجال التعاون التجاري ، وهو ما ينبغي تحقيقه.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والألبان ، وأكدا على زيادة التبادل التجاري في هذه المجالات.

وخلال العام الماضي ، حصلت الشركات الإيرانية المصدرة للأحياء المائية على إذن لدخول السوق الروسية لأول مرة ، وزاد عدد شركات تصدير الألبان الإيرانية المرخصة.

*لقاء نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني بمسؤول روسي

من جانب اخر التقى ميثم عابدي، نائب رئيس شؤون التكنولوجيا والابتكار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، الذي يترأس وفدًا للمشاركة في معرض تكنولوجيا المعلومات الروسي وإلقاء كلمة في موسكو ، شاديف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الرقمية والاتصالات الجماهيرية في روسيا.

في هذا الاجتماع ، الذي حضره أيضًا سفير الجمهورية الإسلامية في روسيا ، أشاد الطرفان بالاتجاه المتزايد للتفاعلات الثنائية وناقشا مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الأهمية للتعاون بين طهران وموسكو.

*لقاء مع مندوبي شركات معرفية إيرانية

وفي اللقاء المشترك بين السفير كاظم جلالي ، وميثم عابدي ، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، محمد آقاميري ، نائب وزير الجهاد الزراعي ومندوبين عن عدد من الشركات الإيرانية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، نوقشت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي والقضايا المتعلقة بهذه المجالات.

وفي إشارة إلى العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا ، اعتبر جلالي الفترة الحالية فرصة جيدة للتعاون الاقتصادي وتحقيقا لشعار العام الذي اطلقه قائد الثورة لنمو الإنتاج ، وأكد استعداد السفارة الإيرانية لمساعدة الشركات الإيرانية في هذا المسار.

وقدم نواب الوزراء من الوزارتين الحاضرين في هذا الاجتماع تقريرًا عن أنشطة وزارتهم في التعاون والتفاعل مع روسيا.

وفي نهاية اللقاء ، أعرب ممثلو الشركات الحاضرة في هذا الاجتماع ، الذين حضروا المعرض الدولي الخامس والثلاثين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موسكو ، عن آرائهم واهتماماتهم في مجال الأعمال والتعاون الثنائي.
رقم : 1051724
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