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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 09:41

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين
وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الممواطن ماهر تركمان في جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير.

كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون" أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ولم يبلغ عن اصابات حتى اللحظة.

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر محلية، ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم جنين ونشرت بعض القناصة على أسطح المنازل؛ ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وفي أعقاب الاشتباكات قامت قوات الاحتلال باستدعاء تعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم جنين وسط استمرار الاشتباكات، في ظل انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في مدينة جنين. .

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه فجر مقاومون عبوة ناسفة بشكل مباشر في جيبات الاحتلال خلال اقتحامها لجنين.

وبدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين: انه في "سـ06:40ص، تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة".
 
رقم : 1051726
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