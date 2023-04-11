الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين بريفي حماة وإدلب

اسلام تايمز (سوريا) - افاد مصدر من سوريا، ان الجيش السوري استهدف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مواقع المجموعات المسلحة في العنكاوي والسرمانية والفطاطرة، بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حماة.