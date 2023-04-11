الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 13:00

منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية

منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية
وقال حسين عباس نجاد في تصريحات صحفية ادلى بها صباح اليوم الثلاثاء في ميناء بندرعباس مركز محافظة هرمزكان انه وقبل الاتفاق الاخير بين ايران والسعودية استمر التبادل التجاري بين البلدين ولكن بشكل محدود وكانت البضائع الايرانية تصل السعودية عبر الامارات ، والان ورغم قلة حجم التبادل التجاري وتبادل السلع بين البلدين ، هناك مطالبات من قبل النشطاء الاقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل التجاري مع السعودية عبر تدشين خط نقل بحري مباشر بين البلدين.

واضاف : ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية وفي حال وجود طلب وزيادة حجم التجارة مع مرفأ محدد، مستعدة من جهتها لتدشين خط ملاحة مباشر، وان القضايا الاخرى مثل ابرام الاتفاقيات الاقتصادية وحجم التجارة، هي من اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ومنظمة تطوير التجارة والغرفة التجارية.
رقم : 1051749
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
إعداد: زینب یوسف
11 نيسان 2023
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
11 نيسان 2023
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
11 نيسان 2023
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
11 نيسان 2023
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
11 نيسان 2023
ماذا يعني يوم القدس؟
ماذا يعني يوم القدس؟
10 نيسان 2023
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
10 نيسان 2023
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
10 نيسان 2023
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
10 نيسان 2023
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
10 نيسان 2023
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
10 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين