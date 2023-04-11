برنامج احياء يوم القدس العالمي 2023

1- لقاء سياسي خاص: تقيمه لجان العمل في المخيمات ومركز باحث للدراسات الفلسطينية وذلك في مركز الامام الخميني "قدس سره" للجالية الايرانية طريق المطار، خلف فندق الساحة يوم الاربعاء 12/نيسان/2023 الساعة الرابعة والنصف عصراً.



2- احتفال جماهيري في تجمع الشبريحا، منطقة صور. تقيمه لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات. وذلك يوم الخميس 13/نيسان/2023 الساعة 3 بعد الظهر في حسينية الامام الكاظم (ع) تتضمن كلمات سياسية بالمناسبة.



3- مسيرة بحرية تنطلق من ميناء مدينة صور يوم الخميس 13/نيسان/2023 الساعة الرابعة والنصف عصرا. بالتزامن مع مسيرة بحرية تنطلق من ميناء غزة في فلسطين.



4- مسيرة جماهيرية وكشفية تنظمها فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال ولجان العمل في المخيمات في مخيم البداوي يوم الجمعة 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرة امام محطة سرحان حيث تختتم بكلمات سياسية حول المناسبة.



5- مسيرة جماهيرية وكشفية تنظمها فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان العمل في المخيمات في مخيم برج البراجنة يوم الجمعة في 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة تنطلق من امام مسجد الفرقان باتجاه المركز العربي.



6- مسيرة في مخيم الجليل، منطقة بعلبك، يوم الجمعة 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرة تنطلق من امام مسجد بلال بن رباح وصولاً الى ساحة الاعاشة حيث تختتم بكلمات سياسية.