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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 13:00

برنامج احياء يوم القدس العالمي 2023

برنامج احياء يوم القدس العالمي 2023
1- لقاء سياسي خاص: تقيمه لجان العمل في المخيمات ومركز باحث للدراسات الفلسطينية وذلك في مركز الامام الخميني "قدس سره" للجالية الايرانية طريق المطار، خلف فندق الساحة يوم الاربعاء 12/نيسان/2023 الساعة الرابعة والنصف عصراً.

2- احتفال جماهيري في تجمع الشبريحا، منطقة صور. تقيمه لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات. وذلك يوم الخميس 13/نيسان/2023 الساعة 3 بعد الظهر في حسينية الامام الكاظم (ع) تتضمن كلمات سياسية بالمناسبة.

3- مسيرة بحرية تنطلق من ميناء مدينة صور يوم الخميس 13/نيسان/2023 الساعة الرابعة والنصف عصرا. بالتزامن مع مسيرة بحرية تنطلق من ميناء غزة في فلسطين.

4- مسيرة جماهيرية وكشفية تنظمها فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال ولجان العمل في المخيمات في مخيم البداوي يوم الجمعة 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرة امام محطة سرحان حيث تختتم بكلمات سياسية حول المناسبة.

5- مسيرة جماهيرية وكشفية تنظمها فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان العمل في المخيمات في مخيم برج البراجنة يوم الجمعة في 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة تنطلق من امام مسجد الفرقان باتجاه المركز العربي.

6- مسيرة في مخيم الجليل، منطقة بعلبك، يوم الجمعة 14/نيسان/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرة تنطلق من امام مسجد بلال بن رباح وصولاً الى ساحة الاعاشة حيث تختتم بكلمات سياسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1051750
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