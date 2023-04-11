اليمن..فعاليات وأمسيات بهمدان وسنحان بيوم القدس العالمي

وأوضحت المشاركات في الفعاليات والأمسيات بقرى ذرحان والوادي وشمال وجنوب السودة أن القدس، هي المحور الأول لقضايا الأمة المصيرية، وأن مناصرة فلسطين واجب ديني.



وأكدن أن المحتل الصهيوني مهما بلغت سطوته وجبروته لن ينال من القدس الشريف، كما أن الشعب اليمني مستمر في مناصرة الشعب الفلسطيني رغم معاناته جراء العدوان والحصار.



ودعت المشاركات في الفعاليات والأمسيات الجميع للخروج المشرف للمشاركة في إحياء يوم القدس العالمي، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.



وفي قرية مسعود مديرية سنحان، نظمّت إدارة تنمية المرأة فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.



وأكدت المشاركات، أهمية إحياء المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من حياة الإمام علي وسيرته الجهادية في مواجهة طواغيت الكفر ونصرة الإسلام والمسلمين.

