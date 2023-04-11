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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 13:05

رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي

رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
وصرح رمضان شريف الیوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي لمسيرة يوم القدس العالمي: سيعقد هذا الحدث بشكل متزامن في 13 ابريل مياه بحر قزوين والخليج الفارسي وبحر عمان في إيران ودول محور المقاومة التي تتمتع بالبحر والشواطئ.

وأوضح ان أكثر من 2500 عائم سيشارك في العرض البحري دعما للشعب الفلسطيني.

وذكر أن الحصار البحري للشعب الفلسطيني قضية مهمة وقال: هذا العرض البحري الذي يقام بشكل متزامن في دول المقاومة يحمل رسالة الدعم عن الشعب الفلسطيني المظلوم ورسالة خاصة للکیان الصهيوني المغتصب الذي يستغل كل فرصة لممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني.

وتابع شريف: أن هذا العرض سيقام في السنوات القادمة بحجم أكبر وهذه السنة هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا العرض وستحمل رسالة واضحة.

وصرح أن الاحتفال بيوم القدس العالمي سيقام في طهران وعدد من المحافظات والمدن الايرانية يوم الجمعة 14أبريل وقال: سيبدأ هذا الحفل في الساعة 10 صباحًا في طهران برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

وتابع: في أكثر من 80 دولة ومدينة في العالم ، يتم التخطيط لمسيرات يوم القدس العالمي كما نشهد اجتماعات تنسيقية بشأن دعم القضية الفلسطينية.

وذكر شريف: من المتوقع ان تقام مسيرات يوم القدس العالمي في أكثر من 80 دولة والشعار الرئيسي ليوم القدس لهذا العام هو "يوم القدس العالمي محور حرية العالم الإسلامي وتحرير القدس".
رقم : 1051753
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