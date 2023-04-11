قاليباف: الاعتداء على المسجد الأقصى واعتقال المصلين العزل دليل على عجز الصهاينة

وجاء في رسالة وجهها قاليباف إلى مؤتمر القدس الشريف الدولي الرابع: لطالما كانت قضية فلسطين والقدس الشريف هي القضية الأولى في العالم الإسلامي خلال العقود الماضية. إن احتلال القبلة الأولى للمسلمين وتشريد الملايين من المواطنين الفلسطينيين وقتل الآلاف من الأبرياء ليس حدثًا بسيطًا يجعلنا بمرور الوقت ننسى حزنه. في حين أن عدة أجيال من النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين هم ضحايا الفظائع الصهيونية ، يريد البعض جعل هذه القضية تبدو وكأنها حدث تاريخي ويتجاهلها بلا مبالاة. قضية فلسطين هي قضية مسلمي اليوم وكل من يطالب بالحرية في العالم. هل من الممكن رؤية ملايين الأشخاص تحت الحصار واعتبار معاناتهم بانها تعود إلى التاريخ؟ هل من الممكن رؤية ملايين النازحين والمشردين واعتبار نزوحهم شيئًا من الماضي؟ الصهاينة وحماتهم مخطئون. الشعلة التي اوقدتها مظلومية فلسطين في نفوس دعاة الحرية لم تنطفئ ولا يمكن إخمادها.



واضاف: لقد جرب العالم الإسلامي مسارات مختلفة في العقود السبعة الماضية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. حاول البعض حصر القضية الفلسطينية كقضية عربية وفشلوا. حاول البعض الاخر حل هذه المشكلة من خلال التفاوض والتسوية مع العدو الصهيوني وأصيب بخيبة أمل. في السنوات الأخيرة ، اختار البعض طريق التسوية والتنازل للصهاينة وذهبوا إلى حد الاعتراف بالعدو الصهيوني ، لكنهم لم يتوصلوا أيضًا إلى نتيجة. يتم اختبار هذه المسارات ، ويمكن رؤية نتائجها أمام أعين جميع الضمائر الحية. لكن أغلبية العالم الإسلامي تعتبر مساراً آخر هو الحل النهائي للقضية الفلسطينية ، وهو "المقاومة". طريق لم يصب سالكوه بخيبة أمل ، بل حققوا إنجازات ملحوظة. ذلك لان المتبنين للمقاومة تحركوا بالاعتماد على السنن الإلهية وبصمودهم نالوا النصرة من الله العزيز الحكيم.



وتابع: العالم الإسلامي اليوم متفق على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. الذين يتصورون انهم يمكنهم السير في طريق المساومة وان يرددوا في الوقت ذاته شعار القضية الفلسطينية هم معزولون في الأمة الإسلامية. لنلقي نظرة على صلب مجتمعاتنا. على الرغم من أن بعض الأشخاص المتأثرين بالإمبراطورية الإعلامية الصهيونية اعتقدوا أن قضية فلسطين أصبحت في طي النسيان في العالم الإسلامي ، فقد رأينا أن فلسطين لا تزال القضية الأولى للأمة الإسلامية ، والمسلمون يوصلون هذه القضية إلى اسماع العالم في كل فرصة. حتى مونديال 2022 في قطر أظهر موجة من رغبة الشعوب في دعم فلسطين. هذه الإبداعات الشعبية تحتاج إلى دعم من الحكام.



واضاف قاليباف: رغم أن بعض قادة الدول في المنطقة ، سعوا ، للأسف ، في السنوات الماضية إلى إقامة علاقات وتطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكن التاريخ يظهر أن هذا الكيان مخادع تجاه حلفائه ايضا. لا يمكن أن نتوقع أن العلاقة مع كيان مزيف وغاصب ، يعتمد وجوده على خلق حالة من انعدام الأمن ، سوف يخلق الأمن للدول الإسلامية أو للأمة الإسلامية. لذلك ، ما زلنا نعتقد أن الطريق الوحيد الفعال لتحرير القدس الشريف هو "المقاومة". إن السكان الأصليين لفلسطين من أي عرق ودين هم فقط من يمكنهم أن يقرروا مستقبل هذا البلد. اللاجئون الفلسطينيون ومن خلال الاستفادة من حق العودة يجب ان يعودوا إلى وطنهم ويحددوا مستقبله في انتخابات حرة. خطط التسوية التي يفرضها الآخرون لن تنجح أبدًا ؛ كما لم تنجح في الماضي، في حين أن "المقاومة لاستيفاء حقوق الشعب" كانت دائما عاملا من عوامل النجاح.



واردف: نشهد هذه الأيام ، مرة أخرى ، عشية يوم القدس العالمي ، موجة جديدة من الكراهية والعنصرية من قبل الصهاينة في القدس الشريف. إن الاعتداء على المسجد الأقصى واعتقال المصلين والمؤمنين العزل ليس له أي مبرر ، لكنه يشير إلى عجز الصهاينة. الكيان الصهيوني يعاني منذ اشهر أزمات داخلية ، ازمات باعترافهم هم انفسهم غير مسبوقة على مدى حياتهم البغيضة. يسعى هذا الكيان إلى صرف الانتباه عن ما يحدث داخل حدوده المزيفة من خلال خلق أزمات وهمية في المنطقة. على الأمة الإسلامية أن تتابع بعناية التطورات الجارية في فلسطين وأن تستخدم كل الأدوات المتاحة لفضح الدور المدمر للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم. يوم القدس العالمي هو الرمز الرئيسي لليقظة في العالم الإسلامي ضد الكيان الصهيوني والمتواطئين معه.



واضاف: في الأيام الأخيرة ، أظهرت المقاومة بردود صاعقة أن قوة رد الصهاينة قد ضعفت وأن أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بسهولة في الماضي بمهاجمة دول أخرى، قد انكفأوا في أنفسهم لدرجة أنهم لم يعودوا يفكرون حتى في البدء بعدوان جديد لأنهم يواجهون جبهة مقاومة قوية ومبدعة.



واعتبر العالم الإسلامي اليوم أكثر يقظة من أي وقت مضى واكد إن الشعوب الإسلامية وشعوب العالم الحرة هم الداعمون الرئيسيون للشعب الفلسطيني والعمق الاستراتيجي لفلسطين واضاف: الكيان الصهيوني اليوم معزول حتى بين حلفائه ، وجرائمه أمام أعين العالم باتت أكثر من أي وقت مضى ، لدرجة أنه لم يعد من السهل حتى على حماته تبرير الأعمال غير القانونية وغير الإنسانية للصهاينة.



واكد بان "الوحدة" هي الاستراتيجية الرئيسية للعالم الإسلامي لحل القضية الفلسطينية. وهذه وصية واضحة من القرآن الكريم «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا»، وعلينا جميعاً أن نتصرف في هذا الاتجاه رغم اختلاف المواقف وتنوع الأذواق. يجب على العالم الإسلامي ، بمبادرته ، ألا يسمح لأعداء الإسلام بصرف المسلمين عن قضاياهم الأساسية والرئيسية بإثارة الخلافات والفتن بينهم. بالتأكيد المستقبل للأمة الإسلامية ولأحرار العالم؛ لأن الإرادة والعمل الايماني في دعم هذا الشعب سيشملهما "النصر" و"الفتح" حسب السنة الإلهية.



وفي الختام حيّا رئيس مجلس الشورى الاسلامي ذكرى كل شهداء المقاومة ومن ضحى بحياته في سبيل إعلاء كلمة الحق، خاصة ذكرى الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني.