دعوات ايرانية لإحياء يوم القدس العالمي

وكرر المجلس في هذا البيان دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني المسلم والمقاومة البطلة، داعيا الشعب الايراني والشعوب الاسلامية والتواقة للحرية في العالم الى دعم هذا الشعب واقامة مسيرات يوم القدس بكل بهاء وعظمة.



واعتبر يوم القدس العالمي يوم انتفاضة الامة الاسلامية ضد الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، مؤكدا ان الشعب الايراني لبى نداء الامام الخميني طاب ثراه لاحياء يوم القدس العالمي ودعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن اولى القبلتين أمام المحتلين الصهاينة وحماتهم المجرمين.



وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس: سيجری عرض بحري عشية يوم القدس العالمي لأول مرة في دول محور المقاومة ذات السواحل والبحار، دعما للشعب الفلسطيني لأن الحصار البحري على هذا الشعب هو قضية معروفة.



وصرح رمضان شريف الیوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي لمسيرة يوم القدس العالمي: سيعقد هذا الحدث بشكل متزامن في 13 ابريل مياه بحر قزوين والخليج الفارسي وبحر عمان في إيران ودول محور المقاومة التي تتمتع بالبحر والشواطئ.

وأوضح ان أكثر من 2500 عائم سيشارك في العرض البحري دعما للشعب الفلسطيني.



وذكر أن الحصار البحري للشعب الفلسطيني قضية مهمة وقال: هذا العرض البحري الذي يقام بشكل متزامن في دول المقاومة يحمل رسالة الدعم عن الشعب الفلسطيني المظلوم ورسالة خاصة للکیان الصهيوني المغتصب الذي يستغل كل فرصة لممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني.



وتابع شريف: أن هذا العرض سيقام في السنوات القادمة بحجم أكبر وهذه السنة هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا العرض وستحمل رسالة واضحة.



وصرح أن الاحتفال بيوم القدس العالمي سيقام في طهران وعدد من المحافظات والمدن الايرانية يوم الجمعة 14أبريل وقال: سيبدأ هذا الحفل في الساعة 10 صباحًا في طهران برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.



وتابع: في أكثر من 80 دولة ومدينة في العالم ، يتم التخطيط لمسيرات يوم القدس العالمي كما نشهد اجتماعات تنسيقية بشأن دعم القضية الفلسطينية.



وذكر شريف: من المتوقع ان تقام مسيرات يوم القدس العالمي في أكثر من 80 دولة والشعار الرئيسي ليوم القدس لهذا العام هو "يوم القدس العالمي محور حرية العالم الإسلامي وتحرير القدس".



ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الاعتداء على المسجد الأقصى واعتقال المصلين والمؤمنين العزل دليل على عجز الصهاينة.



وجاء في رسالة وجهها قاليباف إلى مؤتمر القدس الشريف الدولي الرابع: لطالما كانت قضية فلسطين والقدس الشريف هي القضية الأولى في العالم الإسلامي خلال العقود الماضية.



واردف: نشهد هذه الأيام ، مرة أخرى ، عشية يوم القدس العالمي ، موجة جديدة من الكراهية والعنصرية من قبل الصهاينة في القدس الشريف. إن الاعتداء على المسجد الأقصى واعتقال المصلين والمؤمنين العزل ليس له أي مبرر ، لكنه يشير إلى عجز الصهاينة. الكيان الصهيوني يعاني منذ اشهر أزمات داخلية ، ازمات باعترافهم هم انفسهم غير مسبوقة على مدى حياتهم البغيضة. يسعى هذا الكيان إلى صرف الانتباه عن ما يحدث داخل حدوده المزيفة من خلال خلق أزمات وهمية في المنطقة. على الأمة الإسلامية أن تتابع بعناية التطورات الجارية في فلسطين وأن تستخدم كل الأدوات المتاحة لفضح الدور المدمر للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم. يوم القدس العالمي هو الرمز الرئيسي لليقظة في العالم الإسلامي ضد الكيان الصهيوني والمتواطئين معه.



