المجلس السياسي الأعلى في اليمن: يوم القدس العالمي يوم تاريخي مهم

وفي تصريح خاص مع وكالة إيران برس الدولية للأنباء، وصف محمد مفتاح يوم القدس العالمي يومًا تاريخيًا مهمًا بالنسبة للأمة الإسلامية لكي تتذكر مقدساتها ولكي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها نحو المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور.



وأشاد بتسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي، قائلا: رحم الله الإمام الخميني (رض) الذي جاء بهذه الفكرة العظيمة والرائعة، وادعو كل أحرار الأمة إلى التهيؤ لتحمل المسؤولية في هذا اليوم والحضور الفاعل والقوي في المناسبة وأنصح كل حر من أبناء الأمة الإسلامية أن يكون له موقف في يوم القدس العالمي، إما بحضور الفعاليات الكبيرة أو الكتابة والمشاركة في مختلف الفعاليات، لكي نجعل من هذا اليوم يوما يليق بالقدس التي تتعرض للاضطهاد والتهويد والتشويه، وللشعب الفلسطيني في القدس الذي يتعرض لكل أنواع القمع والإذلال.