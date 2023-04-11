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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 15:25

يوم القدس العالمي: صراخ مظلومية الشعب الفلسطيني في العالم

يوم القدس العالمي: صراخ مظلومية الشعب الفلسطيني في العالم
وقال أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في تصريح خاص لوكالة إيران برس ، على هامش مؤتمر القدس الشريف الرابع الدولي ، إن "يوم القدس العالمي هو فرصة لدول العالم من أجل أن تصرخ على مظلومية الشعب الفلسطيني بصوت واحد. إن القضية الفلسطينية جرح قديم يحرق قلوب دول العالم منذ 70 عاما ".

وأضاف: الصهاينة يمارسون ضغوطا على الشعب الفلسطيني المظلوم من حين لآخر عبر استغلال الظروف الإقليمية والدولية.

وذكر عموئي أن الأحداث التي وقعت مؤخرا من قبل القوات الصهيونية بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى والأحداث التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ضاعفت أهمية يوم القدس هذا العام ، وقال: "لهذا السبب ، كل من يرغب في الحرية والليبرالية ، يجب أن ينتهز هذه الفرصة في يوم القدس العالمي، وهو آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومن خلال إظهار اشمئزازه من الصهاينة،  يصرخ مظلومية هذا الشعب المضظهد.
رقم : 1051778
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