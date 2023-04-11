الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 17:07

حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
والأحد، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد النواف و14 وزيرا، وسط تباينات مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبعد يومين من انتقاد رئيسه مرزوق الغانم لمجلس الوزراء لعدم حضور جلسات البرلمان.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، ألقى ولي العهد الكويتي كلمة قال فيها: "ونحن نؤكد أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا، فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً، فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات... مواجهين التحديات... محققين الأهداف والغايات".

وأضاف: "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية... وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية".

وتابع: "كما نؤكد على الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل - كما عهدها العالم - محطة للدبلوماسية الناجحة".

وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة السعي لـ"التعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".

وتشمل الحقائب السيادية في الحكومة الجديدة تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

ويأتي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، بعد 5 أيام من مناشدة رئيس البرلمان، الأربعاء الماضي، أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.

وتنص المادة (116) من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمرا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".
رقم : 1051785
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
إعداد: زینب یوسف
11 نيسان 2023
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
11 نيسان 2023
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
11 نيسان 2023
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
11 نيسان 2023
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
11 نيسان 2023
ماذا يعني يوم القدس؟
ماذا يعني يوم القدس؟
10 نيسان 2023
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
10 نيسان 2023
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
10 نيسان 2023
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
10 نيسان 2023
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
10 نيسان 2023
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
10 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين