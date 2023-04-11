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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 17:56
السفير الايراني لدى بيروت:

أماني: يوم القدس العالمي فرصة للتأكيد على أهمية هذه القضية

أماني: يوم القدس العالمي فرصة للتأكيد على أهمية هذه القضية
وقال أماني، إن داخل الكيان الصهيوني يشهد نزاعات داخلية، وإن هذه النزعات تؤثر على مكانة "اسرائيل" وقوتها المزعومة في المنطقة.

وأضاف، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي وجد نفسه محاصرا من المقاومة على كافة الجوانب، مؤكدا بأن حسب التطورات الخارجية والداخلية في كيان الاحتلال هذا الكيان لن يبقى طويلا.

وأكد أماني، أن الجمهورية الاسلامية منذ اربعة عقود تدعم الشعب الفلسطيني على الصعيد المادي والمعنوي والعسكري، وان مناهضة الظلم الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني هو من ثوابت الجمهورية الاسلامية، و أن دعم الشعب الفلسطيني تجاه كيان الاحتلال كان موجود في فكر قيادات الجهورية الاسلامية حتى قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وشدد السفير الايراني لدى لبنان، على أن يوم القدس العالمي هو فرصة لاعادة التأكيد لدعم القضية الفلسطينية من خلال الفعاليات التي تقام في هذا اليوم، موضحا أ هناك مجموعة فعاليات تقام في لبنان من قبل الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية على شكل محاضرات وعرض افلام واجتماعات.

وقال أماني، أن السفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية كسابق عهدها تقيم في يوم القدس العالمي مراسيم ولهذا العام دعت السفارة عدد اكبر من الفلسطينيين لتقول لهم بان سفارات الجمهورية الاسلامية في كل البلدان هي داعمة لقضيتهم وتعدهم بتحرير ارضهم من كيان الاحتلال.
رقم : 1051800
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