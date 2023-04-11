الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 18:12

إيران ألغت تأشيرات الدخول للصينيين

إيران ألغت تأشيرات الدخول للصينيين
وقال شالبافيان في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون إيران ضمن رحلة سياحية للتعرف على معالم إيران، إن الحكومة الإيرانية وفي سياق زيادة اجتذاب السياح والضيوف القادمين من الصين أدرجت موضوع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها دوما ولذلك قامت بإلغاء تاشيرة الدخول للصينيين بشكل طوعي وهناك الآن رحلات جوية مباشرة من إيران إلى الصين.

وأضاف شالبافيان موجها كلامه لهذا الوفد السياحي "ستشعرون في إيران بمستوى عال من الامن ويمكنكم التحدث مع مختلف القوميات في إيران ".

من جنبه أكد السفير الصيني في طهران في هذا اللقاء الذي حضره أيضا على تدعيم العلاقات بين البلدين وضرورة تسهيل الزيارات لرعايا البلدين.

وأشار السفير الصيني أن العلاقات بين إيران والصين هي علاقات ودية منذ أمد بعيد وأن زيارة الوفد الصيني هذه ستساهم في رفع مستوى معرفة الشعبين ببعضهما البعض.
رقم : 1051806
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
إعداد: زینب یوسف
11 نيسان 2023
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
11 نيسان 2023
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
11 نيسان 2023
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
11 نيسان 2023
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين
11 نيسان 2023
ماذا يعني يوم القدس؟
ماذا يعني يوم القدس؟
10 نيسان 2023
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
يوم القدس العالمي كابوس يطارد الكيان الصهيوني 
10 نيسان 2023
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
مقابلة مع المحامي الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
9 نيسان 2023
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
السعودية وإيران في مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي
10 نيسان 2023
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
ازدواجية المعايير الأمريكية تكشف الوجه القبيح للسياسة الأمريكية
10 نيسان 2023
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
وضع المهاجرين الأفغان على طاولة المفاوضات مع طالبان
10 نيسان 2023
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
فضح ترسانة أسلحة الكيان الصهيوني النووية... هل سينتهي الصمت العالمي؟
10 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
75 عاماً على ذكرى مجزرة دير يا سين