يوم القدس العالمي.. يوم رفع صوت المسلمين ضد إسرائيل

وقال آية الله صالحي مدرس في حوار صحفي في كابول أمس الاثنين: يجب أن يعرف جميع المسلمين بالعالم أن الكيان الإسرائيلي المجرم يرتكب كل يوم جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجب عليهم أن ينهضوا ويهبّوا وينقذوا المسجد الأقصى المبارك من براثن الكيان المحتل اللقيط.



ولفت إلى مناسبة يوم القدس العالمي الذي تقام فعالياته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وقال: يجب على مسلمي العالم أي يرفعوا صوتهم ضد الكيان الصهيوني في يوم القدس العالمي.



وتابع: ينبغي أن تكون القدس والمسجد الأقصى المبارك محور وحدة العالم الإسلامي.