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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 18:20

ازاحة الستار عن التسليحات الجديدة للقوة البرية للجيش الايراني

ازاحة الستار عن التسليحات الجديدة للقوة البرية للجيش الايراني
عشية عيد الجيش ووفي اطار تعزيز القدرات القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن 1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة والتي تم اعادة تأهيلها وإنتاجها من قبل القوة البرية للجيش، واستعراضها من قبل القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي في معسكر قائم آل محمد (عج)، وضمها الى وحدات القوة البرية.

وتشمل هذه المعدات والتسليحات الجديدة، ناقلة دبابات كيان 800 الجديدة 10x 10 مع القدرة على نقل المعدات المدرعة الثقيلة للغاية التي صممها وبناها مركز Shahid الشهيد زرهرن للإنتاج والتطوير، وأسطح الجسر العائم مع القدرة على وضع ارضية لعمليات عبور النهر، ومنظومة محاكاة قاذفة قنابل يدوية 30 ملم مع القدرة على تحسين مستوى التدريب والمهارة لطاقم القناصة، المنظومة المتكاملة للحرب الالكترونية لغرض تجهيز الوية الرد السريعة والألوية الهجومية المتنقلة للقيام بمهام المراقبة والاعتراض.

كما تم في هذه المراسم، ازاحة الستار عن معدات وأسلحة في مجالات الدروع والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الالكترونية ، بما في ذلك صاروخ الماس ، قنبلة قائم، الصاروخ المضاد للدروع دهلاوية 2 ، ثلاثة منظومات كاميرات للرؤية الليلية ، صاروخ شفق مثبت مركزيًا على مروحية كوبرا ، منظومة صواريخ فتح 360 ، قذائف ذكية ودقيقة ، ناقلات دبابات ثقيلة وفوق الثقيلة كيان 700 بلس و 600 ، صاروخ سهند 3 ، صاروخ ميثاق ، منظومات دفاع جوي لوحدات هجومية متحركة ، مدافع 105 و 155 ملم مدافع بعد إعادة تجهيزها وإنتاجها وإضافة ميزات جديدة لهذه الأسلحة في مركز الشهيد زرهرن ، ومؤسسة الجهاد الكفائي، ووزارة الدفاع وبالتعاون مع الشركات المعرفية وضمها إلى وحدات القوة البرية للجيش بعد تقييمها عمليا في المناورات والتمارين التخصصية.
رقم : 1051810
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