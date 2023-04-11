يوم القدس العالميّ؛ شعار اتّحاد الأمّة الإسلاميّة واتّفاقها

فلقد قال سماحته في إحدى خطبه: لو أنّ الدول الإسلاميّة -التي تعيش الآن حالة من التشرذم والتفكّك- عملت فقط على تطبيق هذا الأصل المهم ووضعت أيديها في أيدي بعضها البعض؛ لما تكرّرت القصص المأساويّة التي تحدث في فلسطين ولما أهريقت دماء المسلمين المظلومين على مرأى ومسمع من جميع شعوب العالم.



إنّ أعظم فوائد يوم القدس هي -بلا أدنى شكّ- تحقيق وحدة المسلمين. فجدير بجميع المسلمين أن يعلموا أن يوم القدس يمثّل عامل وحدتهم، ليشاركوا في مسيرة هذا اليوم وينادوا بأعلى صوتهم؛ الموت لإسرائيل رافعين شعار القدس لنا منادين بأن أعيدوا قبلة المسلمين الأولى.



ولأجل ذا فإنّ من خصائص يوم القدس هو أنّ مسيرة هذا اليوم تمثّل العامل الأهمّ في توحيد الأمّة الإسلاميّة، لا سيّما أنّ جميع المسلمين باختلاف أجناسهم ولغاتهم ينهضون في هذا اليوم هو يؤمنون بوجوب تخليص القدس من دنس المستعمر وتحريرها.



بناء على هذا؛ تحتّم على جميع المسلمين -من شتّى المذاهب- أن يشاركوا في هذه المسيرة ليطلقوا نداء مطالبتهم بتحرير القدس، ويجدر بالأمّة الإسلاميّة أن تنتهز هذه الفرصة فيتكاتفوا وينهضوا لنصرة القدس والشعب الفلسطيني حتّى إذا ما قصّرت بعض حكومات الدول الإسلاميّة في ذلك وتخاذلت، وسيتمكّنون بإذن الله تعالى من إزاحة الستر عن وجه الكيان الصهيونيّ القبيح وينفّروا شعوب العالم منه، وأن يفضحوا حقيقة المدافعين عنه وداعميه.