دراسة في أداء مسيرة يوم القدس العالميّ وفاعيليّتها وفقاً لرؤية سماحته

إنّ المسيرة المليونيّة التي تخرج بها جموع الشعب الإيراني المؤمن الصائم، وكذا شعوب بعض الدول المسلمة، بل وحتّى بعض مجتمعات الدول الأخرى في آخر جمعة من شهر رمضام المبارك؛ تمثّل في واقع الأمر تجلّياً لتحرّك الأمّة الإسلاميّة وغيرها من مدافعي الحريّة في شتّى أنحاء العالم بقصد حماية الشعب الفلسطيني المظلوم على نحو شامل والدفاع عنه على جميع الأصعدة.



فقد تحصّل هذه القيام العظيم نتيجة لما يفيض به الوجدان الطاهر البشريّ من رفض وتنديد بالجنايات البشعة التي يرتكبها الكيان الغاشم مستعمر القدس الشريف، وتشهير بجميع حماة هذا الكيان الذي لم يأل جهداً في قتل الأبرياء والأطفال. ولهذا نجد أنّ فاعليّة مسيرة يوم القدس العالمي المنقطعة النظير بدأت تتجلّى أكثر فأكثر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وغيره من الشعوب المظلومة في شتّى أرجاء المعمورة.



ومن هذا المنطلق، كان تحليل فاعليّة هذا القيام النابض بالحياة في الأمّةالإسلاميّة وغيرها من المجتمعات العالميّة في يوم القدس العالمي ودراسة آثاره التي لا يوجد ما يُضاهيها أمراً غير قابل للإنكار، ولذا ورد في هذا المقال استعراض أهمّ خصائص مسيرة يوم القدس العالميّ المهيبة وفوائدها وذلك بالاستفادة من آراء وآثار المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.



نبذة تاريخيّة عن تسمية يوم القدس العالميّ



من البديهي أن يكون يتوجّب في الوهلة الأولى من الحديث عن يوم القدس العالمي، تحليل ودراسة تاريخ تسمية هذا اليوم، وقد قال سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في بيان الماهيّة التاريخيّة لتسمية يوم القدس العالميّ: يعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران ارتفع بحمد الله تعالى شعار الإسلام على مستوى الشرق الأوسط بل على المستوى العالمي فوصل إلى أوجه، وأطلق مفجّر الثورة الإسلاميّة؛ الإمام الراحل آية الله العظمى الخميني اسم (يوم القدس) على آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، فكان من الواجب أن نحفظ هذه الفرصة التي لا مثيل لها من حيث كونها شعاراً لتشجيع المسلمين وتجييش أفكارهم ليثبت للعدو المستعمر أنّنا ما زلنا نذكر القدس وأنّه لم ولن تمحوه عن وجدان المسلمين يد النسيان، بل وأنّنا لا محالة سنقدم على استرجاع ميراثنا المغصوب في أيّ وقت نشعر فيه بتوافرنا على القدرات اللازمة لذلك، وفي الوقت الراهن نشاهد نحن والعدو المستعمر أنّ طليعة هذه القدرة وفجرها الصادق قد لاح في الأفق، ونحن الآن ننتظر تعجيل طلوع النور وغلبتها على ظلمة ليالي الظلم ليطلع الصبح الصادق مشرقاً «ألَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبٍ»، فلو أنّ أحدنا من بعد هذه الاعتداءات التي نالت حرمات دي الإسلام‏ ما يتعرّض له المسلمون من انتهاكات وظلم قد مات كمداً وأسفاً لما كان ملاماً؛ فقد قال أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام في خطبة الجهاد : «فَلَو أنَّ امرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعدِ هذا أَسَفاً ما كانَ بِهِ مُلوماً، بَل كانَ بِه عِندى جَدِيراً»، «فَقُبحاً لَكُمْ وتَرَحاً حِينَ صِرْتُم غَرَضاً يُرْمى».



فما أجمل وأبلغ ما بيّن به وليّ المؤمنين ما حلّ بالمسلمين؛ فكأنّه يخاطبنا نحن في خطبته هذه. فلقد فقد بعض المسلمين غيرتهم ونخوتهم ووصلت بهم الذلة والمهانة حتّى أصبحوا مصداقاً من مصاديق مخاطبي الإمام عليه السلام في بعض فقرات تلك الخطبة.



ومن هنا كان استنان مسيرة يوم القدس العالميّ فعلاً مهمّاً ومصيريّاً في التاريخ الإسلاميّ، ووجب أن نتّخذه بمثابة الذكرى الباقية من الإمام الخميني فهو أحدى أفضل ما أسّس له الإمام الراحل.





ضرورة إقامة مسيرة يوم القدس العالميّ



لقد تحدّث سماحة آية الله العظمي ناصر مکارم الشیرازي شارحاً ضرورة الحضور الجماهيريّ الواسع لجموع المؤمنين الصائمين في مسيرة يوم القدس العالميّ: إنّ الاهتمام بيوم القدس والمشاركة فيه لأمر في غاية الأهميّة، وكلّما اتّسعت رقعة إقامته على المستوى العالميّ كلّما كانت نتائجه أكثر وأعمق؛ لأجل ذلك يجب أن يصبح يوم القدس العالميّ يوماً يقوم فيه المسلمون وغيرهم من أحرار العالم بالتنديد بالكيان المستعمر الصهيوني وإبداء الاعتراض والتضجّر منه.



كما أنّ سماحته قد انتقد بعض ما يرد في موضوع محاربة الاستكبار من أفكار وآراء انفعاليّة؛ حيث قال: لا تقولوا إنّ هذه المسيرة بسيطة ولا تكاد تعني شيئاً؛ فما الفائدة منها؟! فإنّ أركان الكيان الإسرائيليّ وجميع من يقف وراءها ليتزلزل عندما يهتف المشاركون في المسيرة.



وأدعو الله عزّ وجلّ أن يجعلكم جميعاً؛ رجالاً ونساء، شباباً وأطفالاً من المشاركين في هذه المسيرة، وأن يثبتها لكم في صفحة أعمالكم ويكتبها كعمل عظيم ويؤتيكم بها الخير الوفير حالها كحال الفرائض الإسلاميّة، وأن يجعل مشاركتكم فيها سبباً في رفعة الإسلام والمسلمين وعزّتهم.



لذا فإنّ يوم القدس هو يوم انتصار الإسلام والهدف منه هو تحرير فلسطين، فإنّنا بحمد الله نشهد اليوم هذا العزم والإرادة القوية في نفوس الأمم وتحرير فلسطين لم يعد أمراً بعيد المنال.