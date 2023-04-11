لافروف: اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد هذا العام

وبحسب مصادر قال لافروف اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني: إن الاجتماعات المنتظمة لوزراء خارجية دول بحر قزوين الخمس ستساعد في تعميق التعاون في المنطقة، ونحن نخطط لمثل هذا الاجتماع في روسيا هذا العام.



وأكد أن المهمة البارزة لمنطقة بحر قزوين هي التنفيذ السريع للاتفاقيات والمبادرات التي تم وضعها بعد القمة السادسة لبحر قزوين والقمة الاقتصادية الثانية لبحر قزوين.



قمة بحر قزوين هي الإسم الشائع لقمم دول بحر قزوين الخمس (روسيا وكازاخستان وتركمانستان وإيران وآذربيجان) التي عقدت منذ عام 2002