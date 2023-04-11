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الثلاثاء 11 نيسان 2023 ساعة 22:10
تعرض لـ'داعش' على حشد الطارمية العشائري شمالي بغداد
وقال المصدر، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا تعرضاً على عجلة تابعة للحشد العشائري ضمن منطقة الزور في الطارمية دون إصابات"، مبيناً أن "التعرض أسفر عن تضرر بالدورية فقط".
وأشار إلى أن "الإرهابيين لاذوا بالفرار نحو بساتين الطابي".
رقم :
1051854
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