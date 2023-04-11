وقال المصدر، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا تعرضاً على عجلة تابعة للحشد العشائري ضمن منطقة الزور في الطارمية دون إصابات"، مبيناً أن "التعرض أسفر عن تضرر بالدورية فقط".



وأشار إلى أن "الإرهابيين لاذوا بالفرار نحو بساتين الطابي".