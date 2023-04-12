وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية مشيرة إلى أن عملية الإطلاق جرت من موقع إطلاق الصواريخ "كابوستين يار"، في منطقة أستراخان.



وبحسب بيان الوزارة، فإن الصاروخ تمكن من إصابة الهدف المحدد له في موقع اختبار الصواريخ في كازاخستان، مشيرا إلى أنه كان يحمل رأسا حربيا مخصص للتدريب.



ولفت البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت من منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات محمولة على مركبات، وأن الهدف منها هو اختبار فاعلية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتطورة.



يذكر أنه في أواخر مارس/ أذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات، مشيرة إلى أنها تجري بمشاركة أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات.