المرجع آية الله نوري همداني يدعو مسلمي العالم للمشاركة المهيبة في مسيرات يوم القدس

وجاء في الرسالة التي وجهها آية الله نوري همداني في هذا الصدد: يبدو ان يوم القدس هذا العام أكثر حساسية من كل عام، ويجب على مسلمي العالم المشاركة في مسيرات هذا اليوم بشكل أكثر مهابة وقوة وبمزيد من الوحدة والتضامن.



واضاف: من ناحية أخرى ، يدرك المسلمون أن "اسرائيل" تقوم بخطوات يائسة وهي ضعيفة جدًا جدًا ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. لهذا السبب، من الضروري أن يشارك مسلمو العالم في مسيرات يوم القدس العالمي بكل عظمة ومهابة للاعلان أن سقوط "اسرائيل" قريب ، وأن تحركاتها التي تقوم بها تاتي من منطلق العجز واليأس، وان يظهروا كراهيتهم لزعيمة الاستكبار في العالم أميركا واذنابها الذين يدعمون الصهاينة.



وتابعت الرسالة: وليكن المسلمون على ثقة بأن "إسرائيل" تقضي أيامها الأخيرة وتلفظ أنفاسها الأخيرة ، لذلك يجب أن نأتي إلى الميدان بقوتنا ونظهر عظمة وقوة المسلمين للعالم أجمع.



وختم المرجع الديني رسالته بالقول: منذ اليوم الذي قال فيه الإمام الراحل (رض) أن "إسرائيل" غدة سرطانية، تقدم المسلمون بقوة وأظهروا قدرتهم، ونعتقد أن هذا العام هو عام زوال هذه الغدة السرطانية ، ان شاء الله تعالى.