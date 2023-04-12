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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 13:03

مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع ايران

مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع ايران
وأوردت الوكالة ان المجلس تناول خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، "ما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في العاصمة الصينية بكين، من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وكان الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح الممثليات السعودية في إيران زار طهران مؤخرا، إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك بين السعودية وإيران والصين، واستكمالا لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزيري الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان والتي جرت في بكين الأسبوع الماضي.

يذكر أن السعودية وإيران أعلنتا في العاشر من شهر مارس الماضي التوصل إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارات وممثليات البلدين خلال مدة أقصاها شهران، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وجرى الاتفاق بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران.
رقم : 1051940
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