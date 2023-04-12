واشارت مصادر ان أحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة الهندية تظهر أن إجمالي تجارة البلاد مع إيران في الشهرين الأولين من هذا العام بلغ 358 مليون دولار.



واجهت التبادلات التجارية بين إيران والهند انخفاضا بنسبة 13 بالمائة في شهري يناير وفبراير 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدين 412 مليون دولار في شهري يناير وفبراير من عام 2022 .



كان الانخفاض في التجارة بين إيران والهند في الشهرين الأولين من هذا العام سببه انخفاض صادرات الهند إلى إيران، حيث واجهت صادرات الهند إلى إيران انخفاضا بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغت 224 مليون دولار، حيث صدرت الهند بضائع بقيمة 342 مليون دولار إلى إيران في نفس الفترة من العام الماضي .



وبناء على ذلك ، شهدت واردات الهند من إيران في أول شهرين من عام 2023 نموا ملحوظا بنسبة 91 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 134 مليون دولار، حيث استوردت الهند سلعا قيمتها 70 مليون دولار فقط من إيران في يناير وفبراير العام الماضي.



مع تضاعف واردات الهند من إيران وانخفاض بنسبة 34 بالمائة في الصادرات إلى إيران ، تحسن الميزان التجاري الإيراني السلبي البالغ 272 مليون دولار مع هذا البلد في شهري يناير وفبراير 2022 إلى ناقص 90 مليون دولار في نفس الفترة من هذا العام.



كان الأرز والفواكه والشاي أهم سلع تصدير الهند إلى إيران في يناير وفبراير 2023 وصدرت الهند خلال هذه الفترة 134 مليون دولار من الأرز و 12 مليون دولار من الفاكهة و 9 ملايين دولار من الشاي إلى إيران.



كما كانت المنتجات البترولية والمواد الخام لإنتاج الأصباغ والفواكه المختلفة من أهم السلع التي استوردتها الهند من إيران في أول شهرين من عام 2023 ، حيث استوردت الهند 52 مليون دولار من المنتجات البترولية و 40 مليون دولار من المواد الخام لإنتاج الأصباغ و 28 مليون دولار من الفاكهة من إيران خلال هذه الفترة.