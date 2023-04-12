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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 13:22
الرئيس العراقي: نستلهم من الإمام علي (ع) القيم العظيمة
وقال رشيد في تغريدة بتويتر :"في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) نستذكر سيرته العطرة، سيرة حياة من أجل الحق والعدل والخير".
وأضاف "في ذكرى الشهادة نستلهم من صاحب الذكرى القيم العظيمة التي عاش واستشهد الإمام من أجلها".
رقم :
1051953
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