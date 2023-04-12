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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 15:31

ترامب يهاجم بايدن بسبب 'مصافحة القبضة' مع محمد بن سلمان

ترامب يهاجم بايدن بسبب
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "انظر إلى السعودية، انظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا".

وأضاف: "لقد قام بالسلام على ولي العهد السعودي بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة"، متابعا: "لقد شعر السعوديون بالإهانة، أنت تفهم ذلك. لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد".

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن، السعودية في يوليو/ تموز الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز أمير مكة، خالد الفيصل، والذي قام بتوديعه عند مغادرته أيضا.

وأكد بايدن، بعد لقائه الملك السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أنه غير نادم على وصف المملكة العربية السعودية بـ"دولة ‏منبوذة"، لدورها المزعوم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.‏

من جهته، علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على الجدل الدائر بشأن اللقطة التي ‏تداولتها وكالات الأنباء العالمية، ومحورها "مصافحة القبضة" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن ‏سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة الأخير للمملكة.‏

وقال ابن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن خرج من "مصافحة القبضة" مع الأمير محمد بن سلمان "بلقاء مع زعيم رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بإعادة تنشيط السياسة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا".
رقم : 1051963
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