العراق والسعودية يتفقان على توسيع نقاط الربط الكهربائي

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، ان "الوزير أجرى زيارة رسمية الى الرياض على رأس وفد وزاري ، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق ، والسفير العراقي بالسعودية حيث التقى بوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان".



واضاف الوزير السعودي، ان "لهذه الزيارة لها دلالات كبيرة ونجدها فرصة طيبة ومثمرة لتوسيع افاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين ، مستعرضاً ان االملك وولي العهد يوصون بتؤامة مشاريع المملكة مع بغداد بقطاع الطاقة ،وإننا ندعم بشكل حقيقي تطوير ملفاتكم الاقتصادية ، ونراقب بعناية نهضتكم وإجراءاتكم الواثقة بالعمل على تنويع مصادر الطاقة ، واستغلال حقول الغاز".



بدوره اوضح الوزير فاضل"الاهتمام الكبير الذي يوليه دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، لتعزيز الشراكات مع المملكة"، مشيراً خلال الاجتماع للتوجه الجدي للحكومة والوزارة بالعمل على تحقيق مكتسبات نوعية لتدعيم ملف الطاقة".



فيما تطرق الوزير الى ثلاثة محاور مهمة، وهي اجندات الزيارة والتي تتمثل بالشروع والانطلاق بمشروع (الربط الكهربائي العراقي _السعودي )وهو مدعاة مهمة لتبادل منفعة الطاقة ،واتمام مشروع الشراكة مع شركة (أكوا باور ) لنصب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع ١٠٠٠ ميكا واط ، والاستفادة من تجربتكم الناجحة بنصب العدادات وحصر ضياعات الطاقة ، حيث جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يكون معنياً بتطوير المشتركات الموحدة .



كما جرى الاتفاق "على الشروع بالربط الكهربائي وتوسيع نقطة الربط وهي محطة عرعر وانشاء الخط الناقل ، والاستعداد من الطرفين على اتمام اجراءات شركة أكوا باور".