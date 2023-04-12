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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 15:49

الصين: تدريبات حصار تايوان تحذير جدي للجزيرة وحلفائها

الصين: تدريبات حصار تايوان تحذير جدي للجزيرة وحلفائها
وجاءت تلك التدريبات الجوية والبحرية واسعة النطاق، والتي استمرت ثلاثة أيام تحت اسم "السيف المتحد" وانتهت الاثنين الماضي، ردا على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي خلال مرورها عبر الولايات المتحدة. وحذرت الصين من خطورة هذا الاجتماع، وعواقبه في حال انعقاده.

وقالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "جيش التحرير الشعبي نظم مؤخرا سلسلة إجراءات مضادة في مضيق تايوان والمياه المحيطة، وهو تحذير جدي بسبب تواطؤ واستفزاز القوى الانفصالية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية".

وأضافت: "هذا إجراء ضروري للدفاع عن سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا".
رقم : 1051969
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