الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 18:20

السيد صفي الدين: المقاومون يحملون الصواريخ لإغراق 'إسرائيل' بها وإزالة هذا الكيان

السيد صفي الدين: المقاومون يحملون الصواريخ لإغراق
واوضح السيد صفي الدين، خلال اللقاء السياسي "درع القدس: الضفة نحو عهد جديد"، بمناسبة يوم القدس العالمي، ان "محور المقاومة هذا الذي بذل اللواء القائد الكبير قاسم سليماني دمه في سبيله، أصبح النهج الاستراتيجي الفعال لانهاء الكيان الغاصب".

ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، إلى أنّه "خلافا لكل الفتن والمحاولات التي أرادت أن تحرف المنطقة وشعوبها وسياساتها عن القدس، اليوم بامكاننا أن نقول بشكل واضح وصريح لروح الامام الخميني (قدس سره) ولروح الحاج قاسم ولأرواح الشهداء القادة، على امتداد كل عالمنا العربي والاسلامي، أن المحور اليوم وحّد المقاومة والمقاومون اليوم متحدون ولذا الاسرائيلي بدأ يفقد سيطرته وأعصابه".

وأكّد صفي الدين، أنّ "المقاومين اليوم يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بالصواريخ وإزالة هذا الكيان. معتبرًا أنّ "سواعد المقاومين وقبضات شعوب عالمنا الاسلامي، وصواريخ المقاومين وخبراتهم وامكاناتهم، كلها ستكون بخدمة المواجهة الكبرى، التي يبدو أن الاسرائيلي مستعجل عليها"، كما رأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "المأزوم يخطئ حينما يتخيل أن اطلاق التهديدات يمكن أن يوقف العمل المقاوم".
رقم : 1051993
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟
12 نيسان 2023
اسباب الاتفاق بين حكومة السوداني واقليم كردستان بشأن تصدير النفط والغاز
اسباب الاتفاق بين حكومة السوداني واقليم كردستان بشأن تصدير النفط والغاز
12 نيسان 2023
قرار أممي ينصف الشعب الفلسطيني
قرار أممي ينصف الشعب الفلسطيني
12 نيسان 2023
الرئيس المشاط.. تمديد الهدنة لا بد أن يلبي مصالح الشعب اليمني
الرئيس المشاط.. تمديد الهدنة لا بد أن يلبي مصالح الشعب اليمني
12 نيسان 2023
لماذا أغاظ لقاء نصرالله وهنية "إسرائيل"؟
لماذا أغاظ لقاء نصرالله وهنية "إسرائيل"؟
12 نيسان 2023
دراسة في أداء مسيرة يوم القدس العالميّ وفاعيليّتها وفقاً لرؤية سماحته
دراسة في أداء مسيرة يوم القدس العالميّ وفاعيليّتها وفقاً لرؤية سماحته
11 نيسان 2023
يوم القدس العالميّ؛ شعار اتّحاد الأمّة الإسلاميّة واتّفاقها
يوم القدس العالميّ؛ شعار اتّحاد الأمّة الإسلاميّة واتّفاقها
11 نيسان 2023
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
رئيس لجنة الانتفاضة والقدس: سنجرى عرضا بحريا بدول محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي
11 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
مقابلة مصورة مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاستاذ احسان عطايا
إعداد: زینب یوسف
11 نيسان 2023
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
موجة جديدة من العمليات الاستشهادية الفلسطينية... الکيان الإسرائيلي في كابوس العودة للعصور المظلمة
11 نيسان 2023
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
الصهاينة؛ القبة الحديدية لن تكون قادرة على مواجهة 150 ألف صاروخ للمقاومة
11 نيسان 2023
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
وقائع الأرض تثبت ادعاء حزب الله بالتفوق العسكري على الجيش الصهيوني
11 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟
قرار أممي ينصف الشعب الفلسطيني
الرئيس المشاط.. تمديد الهدنة لا بد أن يلبي مصالح الشعب اليمني