محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً

حيث قال سماحته في ما يتعلّق بهذا الموضوع: لقد زلزلت مسيرة يوم القدس العالميّ دعائم الكيان الصهيونيّ وصدّعت أركانه، حيث إنّ ما يقيمه سائر المسلمون والشعب الإيرانيّ من مسيرات في هذا اليوم يمثّل عاملاً مهمّاً في اهتزاز أسس هذه الغدّة السرطانيّة.



لذا كان الحضور المكثّف لمختلف طبقات المجتمع في مسيرة يوم الجمعة ذي أهميّة قصوى في إزالة إسرائيل ومحوها من الوجود. وقد يتساءل بعض الناس؛ كيف يمكن لانتظام جمع من الناس في مسيرة أن يغير الواقع؟ وهنا يجب التذكير بأنّ مثل هذه المسيرات قد غيّرت الواقع في مصر وتونس وستغيّر الواقع قريباً في البحرين واليمن.



فعلى ما تقدّم ومع ملاحظة الخصائص المذكورة يجب القول بأنّ هذا الحراك النابع من صميم الشعوب قد زلزل كيان الأعداء، ولأجل هذا نرى اليوم إسرائيل تعيش حالة انزواء في الوسط العالميّ، حيث وقع هذا الكيان الغاصب في مواجهة انتقادات المجتمع الدوليّ، وبإذن الله تعالى سيهيّء حضور الجوع الغفيرة في هذه المسيرة مقدّمات إزالة إسرائيل ومحوها من الوجود.



فتضمّن مسيرة يوم القدس العالميّ الكبرى على مثل هذه الحقائق والذي يعني استدامة وتيرة سقوط هذا الكيان السافك دماء الأطفال والأبرياء قد أدّى إلى أن يعتبرها سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بمثابة إعلان هلاك الكيان الإسرائيلي ومدافعيه، لذا فبحسب رؤية سماحته؛ تعتبر المشاركة في مسيرات يوم القدس العالميّ أقل طرق مجابهة إسرائيل تكلفة ولكنّها في نفس الوقت أوسعها وأعمقها تأثيراً.



كما أنّ سماحته قد ذكر أنّ مسيرة يوم القدس العالميّ من حيث كونها توجب تراجع قوى الاستكبار العالميّ فقال: يجب أن يصبح يوم القدس العالميّ يوماً للتنديد القوى والاعتراض القاطع على نحو شامل وموحّد لتسجيل وقفة في وجه الغاصبين والمستعمرين. فيوم القدس العالميّ ليس منحصراً فقط في الوسط الإسلاميّ؛ بل يوجد أيضاً من بين أهل العالم من يحمل همّ القضيّة الفلسطينيّة ويذعنون بحقيقة كون الكيان الإسرائيليّ ظالماً غاصباً. فللمشاركة في هذه المسيرة وتكثيف الحضور فيها العديد من النتائج المهمّة للعالم الإسلاميّ؛ فكلّ مسيرة تُقام بقوّة وجدّ فإنّها تجبر العدو المستكبر على التقهقر خطوة لا محالة.



فإنّ جميع ما يتحصّل الآن من تطوّرات في هذا الصعيد هو ببركة المسيرات العظيمة التي تُقام في يوم القدس العالمي، والتي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى تهدّم أركان القوى إستكبار وستنجي القدس الشريف من سجن الكيان الصهيوني وجناياته.



وقد تطرّق سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إلى بيان هذه الخصائص؛ فقال: إن يوم القدس العالميّ يمثّل برنامجاً بنّاء ومؤثّراً ويجب على الجميع أن يشاركوا في فعاليّاته لما له من دور فاعل في زلزلة أركان العدو....



كما يجدر بالمسلمين أن يستعدّوا ويهيّئوا عدّتهم وعتادهم وذلك باهتمامهم بإقامة المسيرات في هذا اليوم حتّى يتسنّى لهم في نهاية المطاف تحرير الأرض الإسلاميّة المغصوبة والقبلة الأولى لدين الإسلام وتطهيرها من دنس المستعمر الإسرائيلي.